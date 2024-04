Ao ser acusado de maltratar funcionárias, Carlinhos Maia surta com seguidor: “ Encheção de saco do car*lho” 

Eitaaa amores, parece que Carlinhos Maia perdeu a cabeça nas redes sociais e acabou gritando através de um áudio com um seguidor que sugeriu que o ambiente de descanso que ele proporcionava para suas funcionárias não era digno. Obviamente, o influenciador digital não gostou das críticas que recebeu sobre como tratava suas funcionárias Andreia, Adriana e Cássia e disparou: “Encheção de saco do car*lho “.

Toda essa treta começou quando o influencer alagoano mostrou o quarto de descanso e almoço das profissionais que trabalham em sua casa. em seguida, vários internautas apontaram a falta de mesas do local. “Carlinhos! Elas não tem uma mesa pra almoçar? Vejo você tratando elas muito bem, faltou só uma mesa digna para elas terem suas refeições”, disse um.

Através da mensagem direta do instagram, Carlinhos respondeu o fã com um áudio e compartilhou a gravação em seus Stories: “Gente, olha, de uma vez por todas, que encheção de saco do car*lho. Elas não querem mesa lá, e pronto. Já perguntei, e elas não querem.

“E as meninas estão ganhando muito dinheiro, p*rra. E aqui tem 20 mesas, elas podem vir comer em cima da minha cama, mas não querem. Elas querem o espaço delas daquele jeito, e acabou. Coisa chata do caceta. Elas estão ganhando tão bem que, se elas quiserem construir uma mesa ouro, elas constroem naquele lugar. Eu hein, chatice da p*rra.”