Ao contrário do Carlinhos Maia, Gil do Vigor mostra coerência e respeito pelo teu público sobre joguinhos de azar: “Dinheiro fácil não existe”

O PhD em Economia fora do Brasil prestou um serviço para os seus fãs e amigos, dizendo que os jogos de apostas da internet pode ser perigoso para quem busca sair do sufoco

Gil do Vigor que pretende ser presidente da república fez o seu trabalha para com seus fãs e seguidores falando mais sobre os jogos de apostas que foram desmascarados pelo Fantástico neste final de semana. O estudioso disse que dinheiro não vem fácil e que isso não é normal para as pessoas que precisam de ajuda financeira.

“Não quero falar de ninguém, porque eu estava analisando o impacto dessas apostas sobre o seu endividamento, isso é muito perigoso. Fico preocupado, porque quem precisa de dinheiro rápido é quem está devendo. Quanto mais você precisa, maior a probabilidade de botar em um negócio que pode perder”, disse ele.

Gil ainda completou: “Dinheiro fácil não existe, esmola quando é grande o santo desconfia”, finalizou.