Antônia Fontenelle perde o filtro contra Irmã Mônica: “Pobre miserável”

Comentarista do ‘Morning Show’, da Jovem Pan, perdeu a linha ao falar sobre a redução do preço da gasolina

Antônia Fontenelle foi parar nos assuntos mais comentados entre as minhas fofoqueiras do Leblon depois de comentar a aparição da Irmã Mônica no Morning Show, da Jovem Pan. A loira perdeu a linha e detonou a cristã que falava sobre a redução do preço da gasolina, agradecendo ao Governo Lula.

Reflexo da ignorância. Essa infeliz não deve nem ter carro. Esse tipo de coisa dá espaço para esse tipo de gente ignorante”, disparou Antônia.

Irmã Mônica (serva de Deus) apareceu na Jovem Pan fazendo o L e o diabo manifestou na hora no corpo da Antônia Fontenelle kkkkkkkkk pic.twitter.com/woINuZCUv4 — Gustavo Canalhão (@gustavocanalhao) May 17, 2023

Antônia chamou a irmã e os apoiadores fanáticos de Lula de “pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação” e completou que “é a mesma coisa que dar voz para bandidos”.