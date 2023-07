Antonia Fontenelle detona o show da ex-BBB: “O povo sabe que eu detesto a Juliette”

A comentarista da Jovem Pan afirma que o show da ex-BBB é muito ruim e a compara com outra cantora nordestina, a Solange Almeida.

Gente, as coisas não andam muito boas para a nossa amada nordestina, a ex-BBB, Juliette Freire. Após o colunista Felipeh Campos detonar a influenciadora, outra comentarista da Jovem Pan, a jornalista Antonia Fontenelle, também não teve papas na língua, na hora de falar sobre Juliette, em especial a respeito de uma carreira como cantora.

Durante mais uma de suas polêmicas participações no programa “Morning Show”, Fontenele afirmou com todas as letras que o show da ex-BBB é ruim e relata não ter entendido o motivo da assessoria da cantora ter lhe convidado para um show, uma vez que todos sabem que ela detesta a nordestina.

“O show é ruim, porque não arrasta público. Gente! Para vocês terem uma ideia, a assessoria da Juliette me chamou para o show dela. O povo sabe que eu detesto a Juliette… Eu não tô entendendo isso. É um negócio ruim! Ela é flopada”, criticou a comentarista.

Por fim, Fontenelle ainda fez questão de comparar a ex-BBB com a cantora Solange Almeida, que também é nordestina, afirmando que ela sim é uma artista de verdade, ao contrário de Juliette.

“Ela fica no hype porque essa galera é paga pra deixar ela no hype. Quem é artista mesmo é a Solange Almeida e tantas outras. Esquece”, finalizou a jornalista.