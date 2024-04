Anny admite enfrentar crise de ansiedade após BBB: “É algo incontrolável”

Deniziane abriu o seu coração para os seus seguidores e contou tudo que vem enfrentando e passando após a sua saída do reality da Globo. A sister falou que está enfrentando algumas crises de ansiedade e recebeu o apoio de alguns brothers.

“Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso”, disse ela, que tem contado com a ajuda de um terapeuta para ultrapassar essa fase. “Estou em tratamento”, avisou.

Em seguida, Anny compartilhou um trecho da participação de MC Binn e Giovanna, no “A Eliminação”, em que os dois enviaram um recado de força e apoio para a ex-sister. No vídeo, o funkeiro comentou: “Quero mandar um recado para uma pessoa que não era do Gnomos: senhorita Anny, um abraço no seu coração e muita força para você. Vi que ela postou que passou por uma crise de ansiedade. Estamos juntos. Maior satisfação. No que precisar, estamos aqui. Pode chamar”.