”Eu transo com as pessoas por transar, chego na balada com cinco homens”, dispara Anitta

Cantora carioca foi questionada se teria dormido com metade da indústria da música em entrevista para à ‘Molusco TV’

Conte-me tudo e não me esconda nada (como se precisasse dizer isso para falar que Anitta causou em mais uma entrevista). Recentemente a poderosa concedeu uma entrevista à ‘Molusco TV’ e o entrevistador não deixou de perguntar sobre os boatos de que Anitta teria pego metade da indústria da música.

“Ah, sim é verdade. Mas nunca por interesses profissionais. Eu transo com as pessoas por transar, porque quero transar. “Deixa eu te falar uma coisa, homens fazem isso. Um monte de homens chegam na balada com um monte de mulheres. E nós não podemos? Ah, posso, sim. Faço o mesmo, chego na balada com cinco homens. E é isso, Anitta e seus homens”, confirmou a girl from Rio.

Se os homens podem, por que a Anitta não vai poder? A revolucionária carrega isso consigo desde o início da carreira e a gente sabe bem que ela segura bem a pose de “girl boss”.

Tô ansiosa pelos novos capítulos da série da patroa na Netflix, isso sim.