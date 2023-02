Anitta teve look de carnaval desenvolvido com Ministra dos Povos Indígenas

Cantora chamou a atenção com o seu look desenvolvido pela marca Ma’irTamakyxa

Anitta deu o que falar com o seu look de carnaval desenvolvido pela marca Ma’irTamakyxa. O que chamou a atenção dos internautas foi que o tal look foi desenvolvido com a ajuda de Sônia Guajajara, a Ministra dos Povos Indígenas. O visual foi inspirado em caboclas e foi todo feito de forma artesanal.

“Ô Juremê, ô Juremá! Bora para a carvalheira, Olinda! Com o look lindo feito pelas maravilhosas Ma’irTamakyxa”, escreveu ela em seu Instagram, mostrando o look.

Os responsáveis pelo visual da poderosa ainda elogiaram. “O compromisso de qualquer pessoa pública deveria levar em consideração a responsabilidade da forma como suas ações impactam a sociedade”, disseram ressaltando a importância do trabalho artesanal entre os índios.