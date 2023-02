Anitta manda recado para pessoas que pedem convite para o seu bloco (de novo): “Tenha senso!”

Cantora detonou quem tem a cara de pau para pedir convite para seu trio no Carnaval

Mais uma vez, Anitta soltou o verbo para as pessoas que pedem convite para o seu trio no Carnaval. A musa mandou um recado através do seu Instagram oficial para as pessoas que pedem um lugar reservado no seu bloco.

“Informações sobre o Carnaval: o trio elétrico não é um caminhão. Não cabem 500 pessoas em cima; Você não é o único pedindo para ir; Não parece, mas estamos trabalhando, tenha senso. Bom Carnaval”, escreveu.

Curta e grossa como sempre, nossa musa mandou o recado do jeito que queria. Então não esperam convite e nem lugar.