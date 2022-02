Anitta declara torcida a Lina da Quebrada, mas Bob Nunes rebate: “Quantas músicas a Anitta lançou com a Linn”?

A Girl From Rio alegou, além da luta de Lina, que ela é mara no jogo, mas o humorista discordou

A Girl From Rio alegou, além da luta de Lina, que ela é mara no jogo, mas o humorista discordou

A vida de Anitta é mega corrida, pois ela vive na ponte aérea 24 horas por dia, então provavelmente ela não assiste ao ‘BBB22’ por completo. Mas a cantora declarou que está torcendo por Lina no reality show neste domingo, (27), em seu Twitter, e Bob Nunes, humorista do Piauí a acusou de marketing!

“Bom… @linndaquebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficarrrr. Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB simmmm”, dando entonação para o pronome no feminino — e está certíssima!

Bom… @linndaquebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficarrrr. Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB simmmm — Anitta (@Anitta) February 28, 2022

A luta de Lina é importante? Muito! Se for por isso, também torço, mas o problema foi o outro tweet dela que foi bem rebatido: “Mas obviamente não só por isso. Quem assiste sabe que elA é MARAAAAAAA”. E aí os internautas caíram em cima dizendo que ela é planta — não mentiram, né?

Mas obviamente não só por isso. Quem assiste sabe que elA é MARAAAAAAA — Anitta (@Anitta) February 28, 2022

E foi aí que Bob Nunes, perguntou: “Quantas músicas a Anitta lançou com a Linn nos últimos dois anos? Só uma dúvida marota mesmo…”. Em seguida, postou que a mecânica de Anitta é marketing e que ela fez isso com Juliette, se aproximando dela quando ela estava no auge. “Quanto mais um artista tem, mais ele quer (…) Note que eles sempre estão próximos de quem ‘tá em evidência… pois bem, Anitta diz que sempre que Linn tiver no paredão, ela para tudo pra fazer mutirão”. VIXE!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

quantas músicas a anitta lançou com a linn nos ultimos dois anos? só uma duvida marota mesmo.. https://t.co/tlYjFdz0MQ — Bob Nunes (@bobdaslabaredas) February 28, 2022

Ainda disse que não é só por causa da participante, mas sim porque Anitta percebeu que o programa não vingou e está torcendo para a atriz por “conveniência social”. E ainda fez um adendo, porque a cantora se referiu a Lina como “trans”, mas ela se denomina “travesti”. E claro que Anitta respondeu dizendo que não a conhecia e o chamou de “falastrão”.

Nenhuma pois eu não conhecia ela. Depois busca aí quanta gente eu já fiz feat sem nem ta famoso ô falastrão — Anitta (@Anitta) February 28, 2022

E a “treta” terminou com uma resposta do humorista: “Esse argumento não me convenceu, até porque tem gente que não te conhece e mesmo assim faz feat contigo…”. PEGA FOGO NO PARQUINHO! Lembrando que Bob é acusado de injuria contra uma deputada e gordofobia por uma cantora…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE