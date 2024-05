Anitta já pensou em desistir da carreira: “Não me sentia feliz”

O que? Anitta abriu o seu coração para a Variety e contou que já pensou em desistir da carreira de cantora em 2022. A funkeira ressalta que se sentia sem energia e não estava feliz fazendo o que sempre amou.

“Não me sentia feliz. Eu não tinha mais energia. Eu estava olhando demais os números de vendas, lendo o que a internet e a crítica tinham a dizer. E depois de ter pensado tanto sobre como poderia ser a vida se eu desistisse, ou se eu morresse… Minhas prioridades mudaram”, refletiu.

Então, Anitta ainda comentou sobre quando teve problemas de saúde com dores crônicas e febre. Ela fez vários exames e buscou apoio espiritual. “Agora, eu aprecio muito a morte. Achei que ia morrer. E se o fizesse, queria ter a certeza de ter deixado para trás um trabalho que realmente representasse a mim e aos sons que adoro. Eu já tinha conseguido os hits, os números. A morte e o fato de não sabermos o que o amanhã nos reserva me fazem sentir mais viva. Agora, quero tentar algo que me faça sentir uma artista novamente”, declarou.