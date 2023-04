Anitta faz doação para ONG e causa na web: “Ao invés de ficarem defecando pela boca deveriam ajudar ao próximo”

Cantora foi criticada pela quantia doada para a instituição ser divulgada nas redes sociais: “Só isso?!”

“Os desocupados ao invés de ficar em defecando pela boca deveriam procurar maneira de ajudar ao próximo. Beijos” – desabafou Anitta no Twitter sobre a polêmica.

É só você pesquisar o nome da Anitta nessa nossa internet de Meu Deus que sempre encontrará uma nota do nome da cantora ligada à alguma polêmica . O babado da vez é Anitta foi arduamente criticada após a publicação de uma notícia de que ela teria ajudado uma ONG com doação de dinheiro e os internautas ficaram indignados por ela ter doado apenas 5 mil dólares (aproximadamente 25 mil reais).

“Só isso ? Jesus, eu doaria mais.” ; “Podia ter doado mais” ; “Essa mixaria não dá pra nada, eu doaria mais” ; “Meu Deus, eu achando que era 5 milhões, voltei e era 5 mil (risos). Meu Deus” ; “Se fosse uns 10 mil eu elogiava, mas 5 com a quantidade de dinheiro que ela tem, não fez mais que a obrigação enquanto ser humano” , disseram alguns internautas.

Você pensa “tem como piorar?“ , e como tem , meus amigos, mais um leva de comentários criticando a cantora surgiu e nem a Gkay foi poupada.

“Imagina o que ela gastou pra fazer a festa dela.” ; “5 mil dólares ? (risos) Só pode ser piada isso” ; “5 mil? Era melhor nem doar” ; “O tanto de dinheiro que essa mulher, 5 mil… Nossa era pra dar mais” ; “5 mil é um jantar que ela paga. Na verdade, até mais, pois ela e Gkay já escapuliram que gastaram 50 mil dólares numa noite”.

Uma integrante da ONG defendeu a cantora após a divulgação do valor da doação.

“Hoje, ela [Anitta] me mandou mensagem de volta e me perguntou se a ‘Zuzu’ estava precisando de ajuda, e o que a gente estava planejando para esse ano. E eu contei para ela que o objetivo era a gente comprar a ‘casinha’, que é um posto de saúde desativado, e o valor seria de 5 mil dólares (…). E aí ela me mandou mensagem pedindo a conta, que ela ia contribuir e ia fazer a compra da ‘casinha pra gente’, disse a moça da ONG. E teve alguns fãs que também saíram em defesa da cantora: “Tenho certeza que que quem está criticando não doa nem 1 real quando pode!”