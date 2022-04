Versions of Me: Anitta tem o segundo maior debut na história do Spotify Brasil

Carioca fica atrás apenas de Chromatica da icônica Lady Gaga

Para quem ainda esperava por ‘Girl From Rio’ se surpreendeu com o lançamento de ‘Versions of Me’, o novo trabalho de Anitta alcançou o segundo maior debut da história do Spotify, ficando atrás apenas de Lady Gaga com Chromatica.

As faixas estão com um toque envolvente, mas bem diferente da pegada que estávamos acostumados a ver a carioca cantar. Encontramos uma pegada de funk um pouco mais delicada, com muito bom gosto, como Anitta sempre fez.

De acordo com o site Kworb, que monitora o consumo em diversas plataformas, nossa girl from Rio está no Top 25 do Ranking Global Digital; tendo subido mais de 23 posições desde o lançamento do disco. Avisa que é ela Brasil!

Anitta em capa de álbum ‘Versions of Me’ (Foto: Reprodução)

Algumas faixas já conhecíamos, como Girl From Rio e Boys Don´t Cry, mas outras faixas como Que Rabão e Ur Baby, me surpreenderam. A primeira traz a voz do icônico Mc Catra que deixou algumas gravações com Papatinho antes de morrer, a segunda com Khalid é uma das mais especiais para a cantora que chegou a se emocionar no estúdio enquanto gravava.

Outro fator importante a ser comentado é que o álbum está em crescimento constante não só dentro do Brasil, mas fora suas músicas apresentam um crescimento exponencial, já fazendo parte do Top de países, como Portugal e EUA.

O que podemos dizer e prever é um sucesso avassalador, porque o álbum está um luxo, compensando toda a espera dos fãs e do público. Sucesso amiga!