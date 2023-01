Anitta compra mansão em São Conrado por R$ 9 milhões

Cantora comprou a residência na rua em que residem diversos famosos, de acordo com o jornal Extra

A patroa está poderosíssima e faturando milhões. Anitta acaba de comprar sua nova mansão em São Conrado, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, dois fatores foram predominantes para o pagamento da bagatela de R$9 milhões, um riacho e uma cascata que tem dentro da propriedade localizada na rua de famosos.

O terreno da construção é de 1950 m² na rua Iposeira. É importante frisar que a residência é menor do que a casa em que Anitta morava na Barra da Tijuca, que ainda está à venda.

A casa, que mais parece um SPA, tem contato com a natureza e quatro quartos, sendo dois suítes. Além disso, ela possui uma varanda com deck e um mezanino que funciona como home theater. Tudo indica que a poderosa vai querer muita paz dentro da sua casa e contato com a natureza constante, a lá Gisele Bundchen.