Andressa Urach quer virar milionária com conta no Only Fans

Em conversa com Lucas Pasin, a ex-Miss Bumbum disse que não ficará apenas com produção de fotos sensuais

É impressão minha ou a temperatura subiu? Andressa Urach anunciou a sua entrada para o Only Fans e as notícias são animadoras, porque em conversa com Lucas Pasin ela revelou que sua ideia é ficar milionária com a conta e a produção que vai muito além de fotos sensuais.

“O que me fez entrar para o OnlyFans foi a curiosidade. Ouvi muitas pessoas falando sobre na mídia. Coloquei o valor máximo da plataforma para os assinantes, US$50 [aproximadamente R$261,00], mas no privado, quem quiser, poderá pagar para ter nudes também”, disse.

O valor da assinatura para o acesso ao conteúdo será entre US$50 a US$100, aproximadamente de R$261 a R$523. “É tudo muito novo para mim, ainda estou descobrindo, mas com certeza quero ficar milionária, a ideia é essa’, disparou.