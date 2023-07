Andressa Urach perde a guarda de seu filho mais novo

O ex-marido da modelo revelou que conquistou a guarda unilateral do pequeno Leon, que possui apenas um aninho de idade.

Amores, algo me diz que essa semana não está sendo das melhores para a modelo e influenciadora Andressa Urach, isso porque, nesta segunda-feira (17), o seu ex-marido, o oficial de justiça Thiago Lopes, utilizou as suas redes sociais para contar que ganhou a batalha judicial contra a modelo pela guarda unilateral do filho que eles tiveram quando estavam juntos, o pequeno Leon, de apenas um ano.

Através de seus stories, Thiago, que já possuía a guarda provisória do garotinho, revelou, de forma bem direta que conquistou a guarda de seu filho, escrevendo, em um fundo preto, a seguinte frase: “Guarda unilateral concedida ao papai”.

Para quem não sabe, a guarda unilateral é concedida a apenas um dos genitores, fazendo com que ele tenha total responsabilidade pelas decisões sobre a vida da criança, enquanto o outro só pode supervisionar tais decisões. Vale lembrar que é possível recorrer a essa decisão judicial a qualquer momento, o que eu acredito que será feito pela nossa eterna Miss-Bumbum.