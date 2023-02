Andressa Urach é despejada de casa por ex-marido: “Estou tão horrorizada”

O oficial de justiça colocou todas as coisas da modelo para fora de casa, em sacos de lixo.

Gente, não creio! Em meio a sua conturbada separação, nesta sexta-feira (10), a modelo Andressa Urach publicou em seu canal no Youtube um vídeo, mostrando que seu ex-marido, o oficial de justiça Thiago Lopes, havia lhe despejado de casa, colocando todas as duas coisas para fora de casa.

“Ainda bem que aqui na cidade de Arroio do Meio [no Rio Grande do Sul] as pessoas são decentes e não me roubaram. Aqui estão as minhas coisas na rua. O Thiago fez o favor de colocar na rua. E antes de eu viajar, eu tinha falado para ele que eu iria levar e ele não deixou, e agora simplesmente ele colocou as coisas na rua”, mostrou Urach.

Por fim, Andressa, afirmando estar sem reação com o ocorrido, lamenta que Thiago tenha sido o escolhido para ser o pai de seu filho.

“Pra você ver o caráter de uma pessoa. Infelizmente, esse aí é o pai que eu escolhi para o meu filho. Triste realidade. Eu estou tão horrorizada, porque eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, sabe. Eu não tenho palavras”, finalizou a modelo.