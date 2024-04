Andressa Urach anuncia turnê de striptease com namorado pelo Brasil

Oieee? Tá certo isso, gente? Olha, em todos os meus bons vividos anos, já ouvi falar de tudo o que é tipo de turnê, mas uma de striptease é novidade para mim. Recentemente, a influenciadora e atriz de entretenimento adulto, Andressa Urach, revelou que sairá pelo Brasil com uma turnê de striptease, juntamente com o gato do seu namorado, o também criador de conteúdos +18, Lucas Ferraz

Em entrevista à revista QUEM, Urach revelou que a primeira apresentação do casal será no dia 10 de maio. no clube Gruta Azul, em Porto Alegre.

“Foi lá que iniciei meu trabalho como stripper quando eu tinha apenas 21 anos e consegui mudar a minha vida financeira, saindo da pobreza. Foi lá também que no ano passado, quando me separei, voltei a trabalhar para me reerguer financeiramente depois da igreja levar todo meu patrimônio… Hoje sou campeã em vendas em conteúdo adulto e voltar lá hoje como um casal e um show exclusivo, nunca visto antes, será uma delícia. Vamos parar o Brasil com esse striptease com sexo ao vivo”, iniciou Urach.

Continuando, Andressa como surgiu a idéia de realizar esse projeto: “Meu namorado Lucas me levou em uma pousada no Rio de Janeiro que se chama Riozin, que é uma pousada liberal. E lá tive minha primeira experiência de fazer sexo com ele na piscina e todos ficaram olhando. Foi muito excitante! Lá ninguém tocou na gente, todos ficaram olhando e isso mexeu muito comigo. Eu amei! Por isso tive a ideia de fazer show de sexo ao vivo”, disse a infleunciadora, que, em seguida, revelou já ter recebido diversos convites do gênero.

“Recebo muitas propostas de show pelo Brasil todo para fazer striptease. Então eu estava esperando me recuperar da cirurgia que fiz para abrir a agenda! Agora é viajar pelo Brasil fazendo o que amo, ficar pelada, fazendo sexo e ganhando dinheiro com isso”, finalizou Urach.