Anderson Leonardo, do Molejo, apresenta melhora no quadro clínico

O cantor segue internado após ser diagnosticado com embolia pulmonar e o comunicado explica detalhes sobre o caso

A assessoria de Anderson Leonardo prestou contas aos fãs e amigos diante do estado de saúde do cantor que enfrenta um quadro de embolia pulmonar. O artista teve que ser internado às pressas no último domingo (10) e tem um quadro estável e de evolução.

“Comunicado – A assessoria do grupo MOLEJO vem informar que nosso Anderson Leonardo segue internado, porém com um quadro estável e uma evolução de melhora, contamos com todos fãs, amigos e contratantes para continuar com a corrente de orações e vibrações positivas”, diz a nota.

Os fãs também foram comunicados sobre o estado de saúde do cantor: “A assessoria do grupo Molejo vem através deste informar que o vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos amigos e fãs, e esperamos muito em breve que ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante. Reiteramos que a agenda de shows será mantida com os demais cinco artistas do Molejão.”