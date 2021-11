Analice Nicolau confessa a Evandro Santo que teve síndrome do pânico devido a relacionamento Tóxico

Em entrevista ao podcast Puramente, comandado por Evandro Santo, Analice Nicolau falou sobre síndrome do pânico e relacionamento tóxico.

Em bate papo no podcast Puramente, a jornalista que está com novos projetos, contou a fase difícil que viveu.

Existem relações que são capazes de prejudicar nossa saúde mental e com a jornalista e colunista Analice Nicolau não foi diferente. Em participação ao podcast de Evandro Santo (Cristian Pior) e o terapeuta Moreira, Analice contou como foi esta fase de sua vida.

Analice Nicolau fala sobre síndrome do pânico e relacionamento tóxico. Foto: Reprodução.

Moreira perguntou à jornalista sobre o papel de sua família, como foi acolhida nesta fase delicada de sua vida e ela respondeu: “A síndrome do pânico eu tive um surto… eu me lembro do relacionamento que eu tinha, que era um relacionamento tóxico… quando eu estava ali sem saber quem eu era, o que eu estava fazendo… meu irmão veio de Santa Catarina e me buscou e me levou de volta pra casa”.

Analice Nicolau concedeu uma entrevista ao podcast de Evandro Santo. Foto: Reprodução.

Analice Nicolau, Jornalista e colunista. Foto: Reprodução.

Analice se mostra emocionada ao falar da situação que viveu e também relembra uma frase que ouviu de seu antigo patrão, o todo poderoso Silvio Santos, logo quando foi contratada para trabalhar no SBT: “O dia que vocês esquecer da onde você veio, você não saberá mais quem é e nem pra onde você vai”.

Analice relembra conselho de Silvio Santos. Foto: Repodução.

A jornalista ainda ressalta a importância de se entender nestes casos e também o quanto é importante trabalhar e cuidar da própria mente.

O podcast Puramente é comandado por Evandro Santo e o terapeuta Moreira e o vídeo completo está disponível no canal do podcast no Youtube.