Lua perde a virgindade com cenas mais que picantes. Cristiano eu te quero!

Pegou fogo! Lua e Cristiano fazem sexo no alto de um prédio em Verdades Secretas 2. Ela perde sua virgindade com ele.

Gravada na Avenida Paulista, a cena já entrou para a seleta lista de cenas mais picantes das novelas brasileiras.

Pegou fogo! Quem ainda não assistiu a cena de sexo protagonizada por Cristiano (Rômulo Estrela) e Lua (Julia Byrro) está perdendo tempo. A atuação dos artistas está sendo muito comentada entre os telespectadores por tamanha entrega do casal.





Na trama Lua quer perder sua virgindade para estrear no Book Rosa, afinal, ela precisa enviar dinheiro para o advogado de sua mãe, que está num sanatório e pela falta de pagamento fica impossível o processo dar andamento. Com isso, ela quer aprender a fazer sexo e deseja que este momento seja com alguém que se simpatiza. No caso, o boy magia, pega todas (ou quase todas) da novela, Cristiano.

Eles marcam de se encontrar numa balada que fica em um prédio da Avenida Paulista. Na primeira insinuação Lua não tem sucesso. É quando ela começa a dançar de forma sensual no intuito de provocar o investigador. Ele não resiste ao charme de Lua e acaba cedendo…

No alto do prédio, o babado começa a rolar forte! Muitos beijos, cheios de desejo. Eles transam ali mesmo! O gatilho perfeito pra você que está aí em casa há um bom tempo e… deixa pra lá!

Lembrando que Verdades Secretas 2 prima pelas cenas de sexo. São muitas ao longo da trama, tantas que esgotaram o estoque de tapa-sexo da cidade de Rio de Janeiro e São Paulo.

Em tempo: Com a saída de Camila Queiroz, Julia Byrro ganhará cada vez mais destaque em Verdades Secretas, terceira temporada. Confirmada pela Globoplay.