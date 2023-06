Anahí, a nossa eterna Mia Colucci do RBD, sofre acidente e tem o tímpano perfurado 

A cantora estava fazendo um molde para um fone in ear, quando o material que estava sendo usado se rompeu.

Amores, no início da madrugada desta quarta-feira (21), a atriz e cantora Anahí, a nossa eterna Mia Colucci do RBD, publicou stories em seu instagram contando que, enquanto fazia o molde para um fone in ear, aconteceu um acidente, o material do molde se rompeu e acabou perfurando um dos seus tímpanos.

“Isso horrível que vocês estão vendo lá dentro é minha orelha. Há algumas horas estavam fazendo o molde dos fones e o material quebrou, puxaram até conseguir retirar. Esse foi o resultado. Como a foto parece, dói. Acho que nunca chorei de dor assim. Não ouço nada! Então eu corri para o hospital. O doutor diz que há uma pequena perfuração no tímpano… Tudo estará perfeito!”, legendou a cantora.

Como uma boa fã de RBD, eu espero que não seja nada grave, que a nossa musa mexicana se recupere logo e é claro, torço para que esse incidente não atrapalhe a turnê internacional que ela fará ao lado dos outros integrantes da banda que ganhou o mundo.