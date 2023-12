Ana Hickmann denúncia ex- marido por tortura psicológica

Há cerca de um mês a apresentadora revelou ao Brasil que foi agredida pelo ex-marido, em sua casa.

Minha gente, na manhã desta quarta-feira (13) a apresentadora Ana Hickmann utilizou as suas redes sociais, para denunciar o seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa de tortura psicológica.

“Sabe uma coisa que eu tô tendo agora a total e plena noção? A agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu tô falando de agressão psicológica, emocional, tortura. É o que continua acontecendo comigo”, declarou a apresentadora.

Continuando, a loira desabafa e afirma que não estava a par das negociações que o ex-marido havia realizado, afirmando que, por sua culpa, ela está tendo a sua vida vasculhada.

“Cada dia que passa, eu recebo uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. O mais incrível é que todas essas instituições e pessoas, com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e meu telefone. A minha vida inteira está passando por investigação, tá sendo vasculhada”, continuou Ana Hickmann, que logo em seguida completou:

“Ainda bem. É exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade, mostrar quem eu sou. Aliás, mostrar eu sempre mostrei. Eu vou provar quem eu sou. E vou provar quem eram as pessoas que criaram isso tudo. Eu não posso usar os adjetivos que elas merecem ainda, mas vai chegar o momento para isso. Mas o show aqui não pode parar, até porque eu tenho muita conta para pagar. O povo não vai conseguir me bloquear, me frear. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo e do jeito que eu sei fazer, de forma honesta, clara e transparente.”

⏯️ Ana Hickmann acusa ex-marido de “agressão psicológica e emocional”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A apresentadora publicou um desabafo nas redes sociais e contou que, mesmo após o fim do casamento, segue sofrendo violência. Leia: https://t.co/5ZwM0mhL5b pic.twitter.com/R24cn0RcGU — Metrópoles (@Metropoles) December 13, 2023