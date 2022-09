Águas passadas: Galisteu e Ana Hickmann se reencontram no ‘Hoje em Dia’

Apresentadoras se juntam para falar de ‘A Fazenda’ no programa

Fogo no feno? O bicho vai pegar nessa ‘Fazenda’ e eu não perco nenhum detalhe, afinal, o kikiki só aumenta diante dos participantes da edição. O que me pegou de surpresa foi saber que Ana Hickmann e Galisteu estarão juntas para comentar das novidades do reality, vale lembrar que as duas não se bicam há tempos.

As duas estarão no ‘Hoje em Dia’, junto com César Filho e jornalistas convidados para falar sobre as novidades do reality.

De acordo com o Notícias da TV, a emissora quer deixar claro que a treta das duas correu no passo e tudo que aconteceu não faz mais parte do presente.

Pra quem não sabe, a treta começou quando Adriane disse que Hickmann seria uma pessoa muito melhor se fosse mãe. A declaração chegou aos ouvidos do casal, que na época não tinha filho, e o pau caiu a folha desde então.