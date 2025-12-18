Ana Furtado é do SBT e vai comandar a Fábrica de Casamentos sob a direção de Boninho

Amadas, agora é oficial e com direito a buquê, tapete vermelho e conta fechando no azul. Ana Furtado é do SBT. A apresentadora foi escolhida para comandar a nova fase da Fábrica de Casamentos a partir de 2026, com direção de Boninho e lugar garantido na grade da emissora.

O SBT não está flertando com o mercado. Está assumindo compromisso sério. O formato volta totalmente reformulado, mas sem perder o DNA que conversa direto com o público familiar, aquele que senta no sofá, comenta, se emociona e fica até o último bloco. Audiência previsível, merchandising elegante e retorno comercial no ponto.

Ana chega como nome de peso e currículo internacional. Já apresentou Oscar, Emmy, realities, especiais e programas de variedades. Tem carisma, segurança e aquela imagem de confiança que o SBT gosta de colocar na sala de estar do público. Não entra como aposta. Entra como escolha calculada.

Após 40 anos de Globo, Boninho vai trabalhar no SBT e na Record ao mesmo tempo. Foto: TV Globo/Marcos Rosa

Nos bastidores, a engrenagem é ainda mais interessante. A produção será feita em parceria com a TV 4.0 Inteligência Criativa, empresa comandada por Boninho. O mesmo diretor que hoje circula entre emissoras rivais passa a assinar mais um projeto estratégico, sem exclusividade e sem conflito. Quem entrega resultado, circula livre.

Em 2026, Boninho viverá uma situação rara na televisão aberta. Antes de assumir a Fábrica de Casamentos no SBT, ele cumpre agenda na Record com o reality Casa do Patrão. Na sequência, além do casamento televisivo, ainda tem outra missão definida, uma nova temporada do The Voice Brasil, já encomendada para o segundo semestre.

Esse movimento escancara a nova lógica do jogo. Produção independente, formatos consolidados e talentos que falam com o grande público. O SBT aposta alto, mas aposta com segurança. Nome conhecido, projeto testado e direção que sabe onde pisa.

No fim, não é só sobre casamento na televisão. É sobre estratégia, posicionamento e dinheiro bem colocado. E nesse altar, Ana Furtado não entra como noiva. Entra como quem conduz a cerimônia e manda tocar a música certa.