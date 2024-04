Ana Clara revela quando estreia o novo reality da TV Globo, Estrela da Casa: “Estreia em agosto”

Amores, na manhã desta terça-feira ( 09) o programa Mais Você contou com a participação especial de ninguém menos que a ex-BBB e apresentadora Ana Clara, que contou novidades a respeito do novo reality da TV Globo, o Estrela da Casa.

“A gente trouxe duas novidades do programa. Uma é que estreia em agosto, logo depois das Olimpíadas. Vai ser muito legal! Acho que a ideia do Estrela é muito bacana, que é juntar o universo da música com reality, que as pessoas adoram”, iniciou Ana Clara.

Continuando, a apresentadora da atração, revelou como o público poderá interagir, ouvindo as músicas dos participantes no streaming, e votar em seu candidato favorito.

“Os artistas vão lançar músicas, peças de sua autoria no programa. E como o público vai mostrar que gosta daquilo? Vai escutar. O artista que tiver mais pessoas escutando a sua música, vai ganhar alguma coisa no reality, um benefício dentro do programa. O público vai interagir não só votando, mas também ouvindo aqui de fora a pessoa”, revelou a ex-BBB.