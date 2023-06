Ana Clara revela dificuldade de usar o banheiro no BBB e revela detalhes sobre sua higiene íntima: “Machuca o c*”

A apresentadora revela que após descobrir os malefícios do papel higiênico começou a se higienizar com o chuveirinho.

Gente, já está mais do que provado que a apresentadora e ex- BBB Ana Clara Lima tem zero vergonha ou papas na língua. Durante a sua participação no podcast ‘PodPah’, na última terça-feira (30), a ruiva comentou sobre a dificuldade de usar o banheiro dentro do BBB e revelou detalhes sobre a sua higiene íntima.

Ao falar sobre as dificuldades de usar o banheiro durante o programa, a apresentadora revela que o pior não era o fato de ter câmeras no cômodo, mas sim a porta do banheiro não fechar.

“Pior coisa é fazer cocô. O problema não é nem a câmera, é que a porta não tem tranca. Às vezes você está cagando e alguém abre a porta”, revelou a ex-BBB

Logo em seguida, Ana Clara conta uma informação um pouco inusitada a respeito do uso de papel higiênico para os anfitriões do programa.

“Você sabe que não pode usar papel, né? Faz mal para o c*. Eu usei por um bom tempo… machuca o c*”, informou a apresentadora.

Por fim, a ex-BBB também revela que, devido a informação que acabou de falar no podcast, ela parou de usar papel higiênico e começou a usar o chuveirinho, após usar o banheiro.