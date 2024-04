Ana Castela se encontra com Gustavo Mioto em Londrina

Será que está rolando de novo? Ana Castela e Gustavo Mioto se encontraram em Londrina e não deixaram de trocar figurinhas. Os dois estavam acompanhando o show da sertaneja Duda Bertelli em Londrina, no Paraná, e ainda publicaram um registro desse encontro nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Ana compartilhou um clique do ex-casal nos bastidores do show. Com os rosto bem juntinho de Gustavo, a artista falou um pouco sobre o que aconteceu: “Gente, encontrei do nada em Londrina”.

Ao republicar o post em seus stories, Mioto ainda brincou com a situação e alfinetou o jornalista Leo Dias. “Mundo pequeno né gente… Vish, a galera que ia receber do Leo Dias hoje perdeu 50 reais”, disse o sertanejo.