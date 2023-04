Amigos se reuniram em março para contar a Preta Gil sobre traição de Godoy

Em publicação, a cantora agradeceu por ter seus amigos por perto e segundo as más línguas foi nesse dia que contaram a ela sobre o caso de Rodrigo, seu futuro ex-marido

Amigos, vocês sabem que aqui no Leblon sabemos de tudo e todos a todo instante, né? Pois bem, uma loira amiga minha da Barra me situou que os amigos queridos mais conhecidos como ‘a turma de Noronha’ se reuniram para ter uma conversa séria com Preta em março. Liderado por Carolina Dieckmann e Ivete Sangalo, eles não deixaram de dar apoio a cantora na hora de contar sobre a infidelidade de Rodrigo Godoy.

O post ainda está nas redes sociais de Preta e mostra diversos cliques com os amigos, curtindo e se arrumando em um dia gostoso. “Tê-los ao meu lado me toca de uma forma muito profunda, por isso decidi mostrar um pouco desse colo”, escreveu a artista. Nas imagens vemos Duh Marinho, Soraya Rocha, Jude Paula, Gominho, Fê Paes Leme, Leo Fuchs, além de Carolina e Ivete.

Teria sido nesse dia que seus amigos teriam contado sobre a infidelidade do personal trainer. Não menos importante, Gominho foi um dos que mais apoiaram a cantora nessa fase, chegando a morar com ela para ajudar no que fosse preciso.