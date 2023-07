Amigos e fãs de Gal Costa questionam o porquê da cantora ter sido sepultada em São Paulo e não no Rio

A musa do MBP possuía um jazigo perpétuo no Rio de Janeiro, onde a sua mãe foi enterrada em 1993.

Amores, mais cedo conversei com vocês a respeito da autópsia da nossa eterna Gal Costa, que, infelizmente, nos deixou no dia 9 de novembro do ano passado. Porém , outro assunto envolvendo a cantora que ainda é muito comentado, principalmente pelas pessoas que eram mais próximas a Gal, é a respeito de seu corpo não ter sido sepultado no jazigo de sua família, no Rio, mas sim no jazigo da família de sua viúva, em São Paulo.

Para quem não sabe, quando a mãe de Gal, Mariah Costa Penna, morreu, em 1993, a cantora comprou um jazigo perpétuo, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, para sepultar a matriarca, mesmo cemitério onde grandes nomes do nosso país foi enterrado, como: Carmen Miranda, Ary Barroso, Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes, Cazuza, Glauber e Anecy Rocha, porém, até hoje não se sabe o motivo da mesma não ter sido enterrada com sua mãe.

E essa dúvida, tem sido algo bem recorrente entre os amigos e fãs da cantora. Confira algumas das publicações envolvendo o assunto que vem circulando na web:

Vale ressaltar também que, desde morte da cantora, a demora e a forma como ela estava em seu velório, é algo que causa diversas dúvidas e especulações do povo, pois, além da cantora ter demorado 3 dias para poder ser velada, quando liberada, ela estava sem maquiagem e bastante descabelada, o que não condiz com a personalidade que Gal, que era extremamente vaidosa.