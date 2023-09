Amante de Chico Moedas diz que Luísa Sonza foi traída mais de uma vez

De acordo com Léo Dias e o texto lido por Luísa Sonza no programa da Ana Maria, a traição teria acontecido no banheiro de um bar

Luísa Sonza fez o Brasil inteiro sentir sua dor, a dor de ser traída. A cantora expôs a traição de Chico Veiga na TV quando apareceu no ‘Mais Você’, ontem (20). Acontece que o pivô da traição da separação do casal disse que a cantora já foi traída mais de uma vez. Letícia Lopes contou ao ‘Fofocalizando’ que teve envolvimento com o influenciador. O problema é que essa traição já é um caso antigo, porque a que veio aos holofotes aconteceu mais recentemente. “Conheci o Francisco em 2018 na Cantareira, em Niterói, e foi quando ficamos pela primeira vez. Esse ano, quando nos encontramos, ele mencionou que estava ficando com a Luísa, mas acredito que nem ele sabia que era um relacionamento sério”, contou.