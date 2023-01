Alexandre Nero é afastado das gravações de ‘Travessia’ por causa de uma crise renal

Ator precisou interromper as gravações da novela das 21h para ir ao médico

Pai amado, sei que Travessia não é uma das novelas favoritas do meu público, mas também sei que ficamos com o coração na mão quando algo acontece com os nossos musos, os atores da Globo. Alexandre Nero quase nos matou de susto e precisou ser atendido por causa de uma crise renal.

“Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já estou gravando de novo. Sou vaso ruim”, disse ele no Twitter.

O ator ainda citou um poema de Drummond para falar sobre a situação. “No meio do rim tinha uma pedra / Tinha uma pedra no meio do rim / Nunca me esquecerei desse acontecimento / Na vida de meus ureteres tão fatigados”, escreveu.