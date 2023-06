Alexandre Frota fez exigências em filme adulto com mulher trans: “Não vou dar”

Ator contou que receber o cachê de R$200 mil e disse que trataria a sua companheira como uma mulher, principalmente na hora H

Alexandre Frota revelou detalhes, inclusive sua exigência, nas gravações do seu filme pornô com uma mulher trans. O ator contou que recebeu a quantia de R$ 200 mil e disse que trataria sua companheira como mulher, não chupando e nem pegando na sua parte íntima.

“O Luis Alvarenga, que era o dono, chegou pra mim e falou: ‘tenho um dinheiro pra você filmar com a Bianca, que é travesti’. Aí eu falei: ‘vou filmar’. Recebi R$ 200 mil. Conversei com ele e fui claro: ‘você avisa a ela que vou filmar com ela, mas não vou chupar, não vou dar, não vou pegar no pau dela, vou tratar ela como uma mulher, mas vou sentar o cacete nela’. E aí o Luis falou ‘tá bom’”, declarou no podcast Não é Nada Pessoal.

Frota ainda disse que Alvarenga conversou com Bianca, sua companheira de cena, e ela aceitou suas condições. O ator disse que foi “maneiro” gravar e a produção explodiu, porque todo mundo queria ver os dois em cena.