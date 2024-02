Alexandre Correa ganha ‘vaquinha’ online

Afe! Alexandre Correa tem conseguido dinheiro para custear os seus gastos através de uma vaquinha virtual. O empresário fez um apelo nas redes sociais para receber ajuda dos internautas. Nesta quarta-feira, 21, ele havia afirmado que estava sem dinheiro.

De acordo com a defesa de Alexandre Correa, o empresário estaria tratando sua saúde e sem recursos. “Alexandre comove internautas que montaram uma ‘vaquinha’ para auxiliar esse com sua sobrevivência até que que a Justiça coloque fim nos abuso.”

“Após ser acusado falsamente por Ana Hickmann de ter desviado milhões das empresas, usando do golpe falsa Maria da Penha a apresentadora ficou com o uso de todos os imóveis e receitas do casal”, completa o comunicado compartilhado com a CARAS Brasil.