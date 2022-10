Alessandra Negrini dispara sobre a juventude: “Enche o saco, me deixa em paz… Me deixa ser”

Atriz abriu o jogo e expôs a realidade de comentários sobre sua aparência

Alessandra Negrini está “poucas ideias” para quem resolver falar da sua aparência jovial. A atriz disse que isso enche o saco e ainda apontou machismo na fala das pessoas, revelando que ninguém fica falando isso para os homens que já tem idade mais avançada, citando os 50 anos.

“Enche o saco, me deixa em paz… Me deixa ser, as pessoas têm o direito de parecer quem elas quiserem, não tem que parecer mais novo não, isso é bobagem, está todo mundo hoje gato com 50 anos, ninguém ficar falando isso para os caras né, ‘nossa, como você está um gato com 50 anos’, tem que falar isso para as mulheres? Cansei!’, disse ela.

Errada não está, né? As minha fofoqueiras de plantão que já estão na melhor idade sabem como enche o saco ostentar tanta beleza. Aloca!