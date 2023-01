Alec Baldwin é indiciado por homicídio culposo em set de ‘Rush’

As investigações e julgamentos indiciaram o ator pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins

Iiih gente, eu contei para vocês que Alec Baldwin poderia ser indiciado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, acontece que agora o que a gente achava que aconteceria, realmente aconteceu. Os promotores do Novo México anunciaram que o ator e a armeira do longa-metragem, Hannah Gutierrez-Reed, serão indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

“Depois de uma análise minuciosa das evidências e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de Rust”, afirmou a primeira promotora judicial.

Para quem não sabe, a morte da diretora veio do disparo de uma arma no set de gravações do filme ‘Rust’. O fato ganhou os holofotes e o caso se desenrola na justiça.