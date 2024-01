Alane e Fernanda protagonizam barraco no BBB24

As sisters foram apartadas pelos outros confinados, que temeram uma suposta agressão.

Genteeee, e não é que o clima esquentou na tarde desta quarta-feira (31), lá no BBB? Tudo começou quando, na academia, as sisters Alane e Fernanda se estranharem mais uma vez, após a bailarina não gostar de um comentário da modelo, sobre o seu corpo.

“Você pode se esforçar muito, se esforce muito. […] Carrega mais pesinho também”, disparou Fernanda.

“Eu não quero, amor. O meu objetivo não é o mesmo que o seu”, rebateu Alane, que foi retrucada pela rival: “Tá meio molenguinho aí. Então vamos dar uma moralzinha?”.

“Você não tem direito de falar do meu corpo”, disparou Fernanda, que logo em seguida foi retrucada por Alane, aos berros: “Pode falar do meu jeito, mas não fala do meu corpo. Você não tem o direito”.

Rapidamente, outros confinados apareceram no local e tentaram apaziguar a briga, afinal, o medo de que a briga partisse para agressões físicas estava estampado no rosto de todos ali presentes.