“Agora eu sou estelionatário,formador de pirâmide, agressor, canalha e corno”, esbravejou Alexandre Correa

O empresário afirma que a apresentadora Ana Hickmann mentiu para seus seguidores.

Em entrevista, concedida ao jornalista Ricardo Feltrine que está disponível em seu canal do YouTube, que acumula mais de 115 mil inscritos, o empresário , também conhecido por ser ex-marido da mega apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, se revolta ao falar sobre as acusações de agressão que a ex-mulher fez contra ela, no fim do ano passado.

Enquanto Feltrin mostra alguma das publicações de afeto que a apresentadora havia feito enquanto ainda era casada com Alexandre, o empresário acusa Ana Hickmann de ter mentido para seus seguidores.

“Ela postava me elogiando, ela postava dizendo que eu era isso, ela postava dizendo que eu era aquilo, só me elogiando… E que fique claro, ela mentiu para os seus seguidores todo esse tempo, porque enquanto ela disse que eu era um agressor, que ela era agredida, ela me elogiava em rede social… Da onde ela tira que há tempos ela era agredida, ou ela é louca ou ela é mentirosa”, iniciou Alexandre Correa.

Logo em seguida, o ex de Ana Hickmann revela que no início de 2023 a apresentadora decidiu que não queria mais dividir o mesmo quarto com ele, porém, a convivência deles continuava sendo muito bom, só não existia contatos físicos, como relações sexuais.

Com isso e diante dos diversos boatos de que a loira estaria se envolvendo com o seu colega de profissão Edu Guedes, Alexandre esbraveja dizendo que, além das diversas acusações que a apresentadora lhe fez, ele acredita que ainda foi corno durante o seu casamento.

“Agora eu completei todas as casinhas, eu sou estelionatário, formador de pirâmide, agressor, canalha e corno!”, esbravejou o empresário.