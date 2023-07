Agatha Moreira é barrada em show de Ludmilla

A atriz foi impedida de entrar na área VIP do show de Ludmilla e bateu boca com o segurança chegando a furar o bloqueio colocado entre ela e a cantora

Esse Numanice ferveu de famosos, mas o que eu mais amei foi que eles perderam o controle do que a mídia estava de olho em tudo. Agatha Moreira foi barrada da área VIP do evento e acabou tendo que bater boca com o segurança do Numanice. Sem a pulseira do evento, ela chegou a discutir com os seguranças e furar o bloqueio que fizeram entre ela e a área VIP.

Quase no final da apresentação, Agatha saiu da área VIP e só quando estava fora dela, percebeu que tinha esquecido o seu caso, querendo voltar para pegar, mas aí é que ela se esbarrou com os seguranças que viram que ela estava sem a pulseira do evento. Quem nunca né?

A atriz ainda discutiu com os seguranças do evento, afinal ela queria recuperar o seu caso e nada mais. Thiago Sodré, fez questão de documentar tudo e eu não perdi nada do lado de cá. Aloca!