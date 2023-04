Afinal de contas, por que tinha um modelo no porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno?

Ex-jogador viralizou em vídeo que mostra um homem saindo do seu porta-malas quando chega no estádio Independência

Ronaldo Fenômeno tem uma boa explicação para tudo de estranho que acontece em sua carreira de sucesso. O jogador apareceu abrindo o porta-malas do seu carro para um homem sair. Trata-se de um modelo que foi transportado na parte traseira do carro por causa do número de pessoas no veículo.

“Foi uma carona só, o carro estava cheio, sete pessoas em um carro de cinco. Celina [Locks, esposa de Ronaldo] no meu colo e o amigo dela foi para a mala”, respondeu ao SporTV.

Léo Dias ainda conseguiu detalhes sobre o dia agitado de Ronaldo: “Entraram em contato com o Vitor, que é meu diretor de comunicação do Cruzeiro, pra pedirem um posicionamento sobre o episódio da mala do carro. E aí eu falei: ‘Vitor, cara, responde lá que tu está [sic] ocupado trabalhando’. Ele não respondeu ninguém não, manteve o mistério”, finalizou.