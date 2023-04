Advogado da família de Marília Mendonça processará o Google e o Facebook

Redes sociais serão alvos de ações pela família da Rainha da Sofrência que faleceu em 2021

Depois que as fotos do corpo de Marília Mendonça vazaram na rede, muito se fala e pouco se conclui diante do fato, mas a família da musa não deixa de correr atrás de justiça. O advogado da cantora, Robson Cunha, informou que irá processar o Google e o Facebook, de acordo com Léo Dias, pela disseminação das imagens.

O advogado ainda informou que vai criar um e-mail, onde as pessoas podem denunciar quem estiver enviando e repassando as imagens, categorizando um crime.

“Nós estamos fazendo uma interpelação para que o governo primeiro se manifeste, preste um esclarecimento acerca disso. Até agora não recebemos nenhum posicionamento, o que a gente tem hoje são informações que colhemos através da nossa busca. Em segundo lugar, é buscar responsabilizar não só o agente que cometeu esse crime, como também o próprio estado”, disse.