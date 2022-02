Adrilles Jorge diz que sofreu cancelamento “patético”

Após saudação nazista no final do programa da Jovem Pan o escritor diz sofrer as consequências do cancelamento

Tudo começou com Monark no ‘Flow Podcast’, a fala tóxica e criminosa do youtuber puxou do fundo do baú diversas discussões sobre a narrativa problemática que ocorreu ao vivo.

Uma delas foi com Adrilles Jorge que debatia o assunto no programa ‘Opinião’ com Diogo Schelp, o problema foi que mesmo defendendo a ideia errônea de um partido nazista, Adrilles terminou sua fala ao vivo com um gesto de saudação a Hitler. Oi?

É, a partir daí a história mudou a moral do rapaz e o rumo que sua história tomou, fato que tem irritado bastante o “mocinho”. Os internautas, com toda razão, se movimentaram diante do acontecido e mesmo o jornalista que mediava os dois comentaristas deixa estampado em sua cara tamanha falta de respeito de Adrilles.

O que em outras mediações pode ser considerado crime, levando em consideração a reclusão, aqui as coisas correm mais soltas. O comentarista foi desligado da Jovem Pan, mas mesmo assim não entendeu bem a repercussão do seu gesto “que não teve malícia”. Conversa para boi dormir, né?

“Me coloquei em uma posição mais incisiva, mais fechada, mais fria e deu a entender essa história toda, que é completamente esdrúxula. Não foi o maior cancelamento de todos os tempos, mas eu diria o mais patético, que incide na tentativa de destruição de uma pessoa”, disse o comentarista em entrevista ao ‘Opinião no Ar’.

Quem cai nesse papinho nunca viu uma personalidade pública ser cancelada, apelam até para o que não precisa para limpar sua imagem. Aceita que dói menos.