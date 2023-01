Adriano Imperador curte a vida de solteiro e inventes em cantora de bar

Casado com Micaela Mesquita, o ex-jogador tem curtido a vida de solteiro no Rio de Janeiro

Iiiih gente, os paparazzis não perderam o clique com Adriano Imperador dando aquela cheirada no cangote de uma cantora no Rio de Janeiro. Mesmo casado, o ex-jogador não tem deixado de curtir a vida de solteiro. De acordo com o Jornal Extra, os amigos já apontam a cantora como um novo affair.

Mary Jam é cantora e tem 33 anos. A musa já participou da versão brasileira da competição de sucesso ‘X Factor’, em 2016. Nas fotos os dois posaram com muita intimidade. Eita!

Os seguidores não deixaram de questionar se o casamento do ex-jogador teria chegado ao fim. Lembrando que ele desmentiu os boatos sobre o final do relacionamento tempos atrás, dizendo que foi apenas uma briga de casal.