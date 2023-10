Adriane Galisteu sobre relacionamento com Ayrton Senna: “Tinha mais lenha para queimar”

A apresentadora conta que não se cansa de falar sobre o piloto de F1 porque na época ela tinha 19 anos e hoje tem 50 anos de idade

Adriane Galisteu não tem papas na língua na hora de demonstrar o seu carinho e admiração por Ayrton Senna. A apresentadora contou que não se cansa de falar sobre a história do piloto de F1 e ainda revelou que tinha muita coisa para rolar no relacionamento dos dois. Vale ressaltar que ele faleceu em maio de 1994.

“Sempre falei que não carrego essa história com o Ayrton como um fardo, não acho chato falar disso, não acho incomodativo. Carrego como escudo, tenho muito amor por essa história, mas eu era uma menina de 19 anos, hoje tenho 50”, compartilhou Adriane Galisteu, que foi a última namorada de Ayrton Senna.

Ela ainda falou sobre seu livro, Caminho das Borboletas, em 1994. “A história com o Ayrton se encerra no Caminho das Borboletas. Quando chego em uma situação de vida que começo a ter contratos e a trabalhar, ligo para a revista [CARAS] e falo que gostaria de encerrar as edições. A gente parou, se não me engano, na décima segunda edição. Tinha mais lenha para queimar, porque até hoje as pessoas pedem. Mas teve o respeito da galera da época”, acrescentou a apresentadora, que ainda destacou que o livro foi um sucesso de vendas.