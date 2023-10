Adele surpreende fãs com visual de Mortícia Addams em show de Las Vegas

Cantora britânica se transforma em ícone gótico no palco

A cantora britânica Adele fez uma aparição especial na noite de sexta-feira (28) no espetáculo ‘Weekends with Adele’, sua residência no Coliseu do hotel Caesars Palace, em Las Vegas. No entanto, o que realmente surpreendeu o público foi sua caracterização única para a ocasião. Adele se transformou em Mortícia Addams, a matriarca da icônica família gótica da série de televisão e filmes “A Família Addams.”

O novo visual da cantora, com longos cabelos escuros, maquiagem gótica e um vestido negro elegante, fez parte de sua homenagem ao clima do Halloween, uma data tradicionalmente celebrada nos Estados Unidos. A entrada de Adele no palco como Mortícia Addams foi recebida com entusiasmo e aplausos da plateia.

Adele encanta Las Vegas como Mortícia Addams em espetáculo memorável

Durante a apresentação, Adele emocionou os presentes com uma seleção de grandes sucessos de sua carreira, incluindo músicas como ‘Someone Like You’, ‘Rolling in the Deep’ e ‘Set Fire to the Rain’. Além disso, ela também performou faixas de seu mais recente álbum, intitulado “30”, como ‘Easy on Me’ e ‘To Be Loved’.

A diva britânica leva os fãs a um mundo sombrio no Coliseu

A transformação de Adele em Mortícia Addams, combinada com sua voz poderosa e cativante, criou uma noite inesquecível para os fãs que lotaram o Coliseu. O show, que já era esperado com grande expectativa, acabou se tornando uma experiência ainda mais especial graças à surpreendente caracterização da artista. Adele mais uma vez provou seu talento e versatilidade, encantando o público de Las Vegas com uma noite que será lembrada por muito tempo.