Adele revela desejo de encerrar turnê no Brasil

Cantora participou de um evento de lançamento do seu último clipe e falou sobre a possibilidade de shows no Brasil

Meu coração está em festa, para quem não me conhece sou uma grande fã de Adele e ontem (26) não me segurei ao saber que a musa pensa em terminar a sua turnê nas terras brasileiras. A gata participou de um evento de lançamento do seu último clipe em Los Angeles e falou sobre a possibilidade de trazer a turnê ’30’ para cá.

“Eu realmente tinha toda a intenção de levar a ’25 Tour’ lá. Mas houveram coisas fora do meu controle que me impediram“, disse ela, revelando seu antigo desejo.

Adele ainda diz que no seu mundo dos sonhos a turnê acabaria aqui. “Vou colocar um aviso legal: o que eu quero fazer, eu não sei se é possível, digo, legalmente, mas eu definitivamente, no meu mundo dos sonhos, terminaria a campanha [do ’30’] no Brasil, porque eu nunca fui pra lá e vocês tem sido muito consistentes. Mas eu tenho intenções reais e eu sempre tive intenções reais“, disse.