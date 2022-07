Adele manda um ‘fora Bolsonaro’ em show em Londres

Fãs vão a loucura nas redes sociais e comentam que cantora “nunca errou”

Se com os artistas brasileiros gritando em uníssono “fora Bolsonaro” faz barulho, imaginem a dona de hits como ‘Hello’ e ‘Set Fire To The Rain’. Os fãs de Adele tiveram mais um motivo para amar a cantora que não seja apenas pelas suas músicas de sucesso. Em um show realizado ontem (01), em Londres, a artista mandou um ‘fora Bolsonaro’.

Adele mandando um “Fora Bolsonaro” no seu show em Londres hoje. pic.twitter.com/0SYCz9iLn5 — PAN (@forumpandlr) July 1, 2022

O show ocorreu no BST, British Summer Time, no Hyde Park de Londres, e os fãs da cantora foram à loucura nas redes sociais chegando a dizer que a ruivinha do pop “nunca errou” (e se errou foi muito pouco).

A artista segue fazendo sucesso com músicas de carreira consolidada e nada de dancinhas do Tik Tok, vai falar o que agora Jair? Nem só quem rebola a bunda está mandando o “fora Bolsonaro”.