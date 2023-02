Adele está noiva, afirma site

De acordo com o site Deux Moi a cantora está exibindo um anel avaliado em R$3,1 milhão e noiva de Rich Paul

Fim da era de uma Adele que canta músicas de sofrências? De acordo com o site Deux Moi, a cantora está noiva. E o fato fica ainda mais interessante quando se tem um anel avaliado em R$3,1 milhão na jogada. De acordo com a matéria, a cantora estaria desfilando com o anel que simboliza a sua união com o namorado, Rich Paul.

“Um belo design onde o diamante em forma de pêra realmente se destaca. Se esta pedra de 8 quilates for de cor D e grau de clareza IF, o preço ultrapassa facilmente meio milhão de libras”, garantiu Alexandra Mitchell, especialista em gemologia.

As fontes ainda afirmam que os dois estão juntos desde 2021 e ainda estariam planejando uma cerimônia para troca dos votos no hemisfério Norte.