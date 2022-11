Abertura do carnaval de Salvador será transmitida pela TV Globo

A abertura do evento será marcada pelo desfile do trio “Pipoca da Ivete”, da musa do carnaval baiano Ivete Sangalo.

Quem aí pediu Carnaval de Salvador por todo o Brasil? Isso mesmo galera, de acordo com as informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a abertura oficial do carnaval de Salvador terá transmissão inédita na TV Globo.

A abertura do evento será marcada pelo desfile do trio sem cordas da cantora Ivete Sangalo, no circuito Dodô (Barra/Ondina). O Trio levará o nome do programa da cantora na TV Globo, Pipoca da Ivete, e será produzido pela IESSI Music Entertainment e apoiado pela Saltur.