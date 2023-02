“A realidade por aqui é essa, super cansada”, dispara Camila Rodrigues sobre maternidade

Mamãe de primeira viagem usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dores e as delícias de ser mãe

Nada de maternidade fake por aqui! Camila Rodrigues soltou o verbo e deu sua opinião sincera ao sofrer na pele as dores e as delícias de ser mãe de primeira viagem. A musa publicou um desabafo depois que se tornou mãe de Bernardo, fruto da sua relação com Vinicius Campanário.

“A realidade por aqui é essa, super cansada. Bebê vai fazer 4 meses e acredito que ele esteja no salto, mas gente do céu, melhora pra piorar? Aqui, o sono tem sido uma batalha, agora ele acorda por volta de 6 vezes a noite, e de dia, só tira o soninho gostoso, quando insistimos muito!”, desabafou.

Camila ainda falou sobre a amamentação do pequeno: “Ele depende 100% de mim, não dei mamadeira do meu leite com medo que ele tenha confusão de bicos, e tenho pavor caso isso aconteça, amo dar de mamar, mas ao mesmo tempo, tô ficando estressada com tanta carga, resumindo, mamãe está confusa e exausta”, completou.