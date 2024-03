A reação de Alexandre Correa após Ana Hickmann assumir namoro com Edu Guedes

Genteee, o ex- marido da apresentadora Ana Hickmann,Alexandre Correa fez uma participação no canal do YouTube do podcaster Fabricio Werdum nesta sexta-feira (15) e aproveitou para falar sobre o conturbado fim de seu casamento com a apresentadora. E vale lembrar que nesta última semana, a apresentadora assumiu o namoro com o também apresentador Edu Guedes, depois de inúmeros rumores de romance entre os dois.

Durante o bate-papo, o empresário desabafou horrores sobre o relacionamento atual da ex-esposa e sobre as fotos do novo casal que estão circulando pela web.

“Meus advogados sabem a humilhação que estou passando, então eles têm me dado quase que um amparo psicológico nessa situação. A gente fica esgotado”, disse ele.

O podcaster Fabrício Werdum abordou sobre um anel que aparecia na mão esquerda de Ana Hickmann na foto com Edu Guedes e perguntou se era a aliança de casamento do ex-casal, indicando que a tal foto de Hickmann e Guedes juntos seja antiga.

“Parecer a aliança parece, agora, se é eu não sei. Não vou ser leviano, está com cara de aliança, mas pode ser dela com ele [Edu Guedes], mas pode ser de noivado”, ironizou Alexandre entre risos.

O apresentador disse que a imagem parece ter sido registrada em um ambiente público e que acredita que não seja uma foto antiga. “Não acho que seja antiga, um lugar público, os dois se beijando, como assim? Eles não iam se arriscar, ela ainda casada com você”, disse Fabrício.